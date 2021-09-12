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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ланс
Бордо - Ланс: обзор матча 12 сентября 2021
Бордо
12.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 3
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бордо - Ланс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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Бордо
Ланс
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
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«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
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26 сентября
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2025.10.03 15:59
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2024.08.27 22:55
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Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
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