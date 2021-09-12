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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Портимоненси
Боавишта - Портимоненси: обзор матча 12 сентября 2021
Боавишта
12.09.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 1
Завершен
Портимоненси
90+2'
П. Муса
45'
Карлиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Портимоненси
Желтая карточка
Р. Абаскаль
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
П. Муса
Пас отдал
P. Ntep
90'
+2
87'
Замена
Ф. Релваш
️️️️
Ф. Канде
Замена
Т. Мораиш
️️️️
Г. Сауэр
86'
Желтая карточка
Д. Поросо
82'
82'
Замена
А. Боа Морте
️️️️
И. Ангуло
78'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
74'
Желтая карточка
Ф. Канде
Замена
P. Ntep
️️️️
П. Малхейру
73'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Я. Амаш
72'
Желтая карточка
Г. Сауэр
68'
61'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Эвертон
Замена
И. Вукотич
️️️️
С. Перес
60'
59'
Желтая карточка
В. Роша
50'
Желтая карточка
Карлиньос
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
К. Горре
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Карлиньос
Пас отдал
Ф. Канде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
25
Янис Амаш
ЦФ
23
Натан
ЦФ
12
Джексон Поросо
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
44
Педрао
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Боавишта
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
1-4-5
1
Бракали
26
Абаскаль
42
Макута
79
Малхейру
7
Сауэр
24
Перес
9
Муса
12
Поросо
23
Натан
25
Амаш
11
Горре
3-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
5
Канде
4
Роша
77
Ангуло
18
Муфи
10
Оливейра
7
Эвертон
11
Карлиньос
25
Амаш
20
Феррейра
20
Феррейра
25
Амаш
24
Перес
8
Вукотич
8
Вукотич
24
Перес
79
Малхейру
29
29
79
Малхейру
11
Горре
10
Нжийе
10
Нжийе
11
Горре
7
Сауэр
21
Мораиш
21
Мораиш
7
Сауэр
5
Канде
44
Релваш
44
Релваш
5
Канде
7
Эвертон
33
Фернандес
33
Фернандес
7
Эвертон
77
Ангуло
10
Боа Морте
10
Боа Морте
77
Ангуло
Остались в запасе
Боавишта
Портимоненси
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Ricardo Ferreira
ВР
28
Энрике Жоку
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
21
Педру Са
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
Остались в запасе
1
Ricardo Ferreira
ВР
28
Энрике Жоку
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
21
Педру Са
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Боавишта - Портимоненси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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