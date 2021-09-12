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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Шапекоэнсе
Брагантино - Шапекоэнсе: обзор матча 12 сентября 2021
Брагантино
12.09.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Шапекоэнсе
38'
Артур (П)
79'
M.
90+5'
A.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Шапекоэнсе
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
A.
Пас отдал
Джордан
Желтая карточка
Б. Пракседес
90'
89'
Желтая карточка
A.
88'
Замена
F.
️️️️
M.
Замена
П. Габриэл
️️️️
Т. Куэльо
85'
79'
ГОЛ! 1:1!
M.
Пас отдал
Раванелли
Желтая карточка
Т. Куэльо
78'
Желтая карточка
Хелиньо
76'
Замена
Итало
️️️️
Э. Мартинес
76'
Замена
Хелиньо
️️️️
Артур
68'
68'
Замена
M. Ribeiro
️️️️
A. Santos
68'
Замена
A.
️️️️
P. H. Perotti
64'
Замена
G.
️️️️
Б. Силва
46'
Замена
Раванелли
️️️️
D. Melz
Замена
Б. Пракседес
️️️️
V.
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Артур
38'
37'
Желтая карточка
Бузанелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
17
Weverton
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
37
Артур
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Шапекоэнсе
31
Denner Melz
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
7
Mike
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Брагантино
38
Cristiano
ЦП
7
Педро Габриэл
ЦФ
15
Итало
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
4
Натан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Шапекоэнсе
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
2-2-5
15
Бруно
3
Ортис
32
Мартинес
7
Рамирес
28
Куэльо
6
37
Артур
31
39
5
25
Бузанелло
13
Кейллер
2
4
55
Джордан
28
Куэльо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
28
Куэльо
32
Мартинес
15
Итало
15
Итало
32
Мартинес
37
Артур
11
Хелиньо
11
Хелиньо
37
Артур
31
25
Пракседес
25
Пракседес
31
31
12
Раванелли
12
Раванелли
31
29
Силва
49
49
29
Силва
19
5
5
19
7
28
28
7
9
0
0
9
Остались в запасе
Брагантино
Шапекоэнсе
38
Cristiano
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
4
Натан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
Остались в запасе
38
Cristiano
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
4
Натан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Остались в запасе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Брагантино - Шапекоэнсе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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