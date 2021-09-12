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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Шарлеруа
Гент - Шарлеруа: обзор матча 12 сентября 2021
Гент
12.09.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Шарлеруа
35'
А. Кастро-Монтес
58'
Л. Депуатр
5'
А. Голизаде
12'
М. Фалл
90+5'
Р. Мориока
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Шарлеруа
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Р. Мориока
Замена
Й. Маледе
️️️️
Р. Безус
90'
+1
77'
Желтая карточка
К. Зедадка
Замена
Д. Лемаич
️️️️
А. Кастро-Монтес
75'
61'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
К. Бедья
ГОЛ! 2:2!
Л. Депуатр
Пас отдал
Т. Тиссудали
58'
46'
Замена
М. Илаймахаритра
️️️️
М. Фалл
43'
Вторая желтая
А. Голизаде
Желтая карточка
Т. Тиссудали
43'
38'
Желтая карточка
А. Голизаде
38'
Желтая карточка
Э. Коффи
ГОЛ! 1:2!
А. Кастро-Монтес
35'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
12'
12'
ГОЛ! 0:2!
М. Фалл
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Голизаде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
2
Жозеф Окуму
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
14
Йонас Маледе
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Шарлеруа
29
Лоик Бессил
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-3-3
26
Болат
25
Нуриу
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
4
де Сар
24
Кумс
90
Безус
9
Тиссудали
29
Депуатр
2
Окуму
3-3-4
12
Коффи
2
Ван Клемпут
25
Андреу
18
Кайембе
88
Мориока
38
Чачуа
2
Васински
9
Бедья
7
Фалл
8
Зорган
8
Голизаде
90
Безус
14
Маледе
14
Маледе
90
Безус
17
Кастро-Монтес
22
Лемаич
22
Лемаич
17
Кастро-Монтес
7
Фалл
23
Илаймахаритра
23
Илаймахаритра
7
Фалл
9
Бедья
11
Николсон
11
Николсон
9
Бедья
Остались в запасе
Гент
Шарлеруа
21
Кристофер Опери
ЛЗ
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
98
Карим Зедадка
ЛВ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Остались в запасе
98
Карим Зедадка
ЛВ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Гент - Шарлеруа
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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