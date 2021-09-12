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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Атромитос
Олимпиакос - Атромитос: обзор матча 12 сентября 2021
Олимпиакос
12.09.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Атромитос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Атромитос
Желтая карточка
У. Ба
90'
+1
89'
Желтая карточка
К. Пирич
89'
Замена
S. Natsos
️️️️
Х. Муньис
88'
Желтая карточка
К. Коцопулос
Замена
У. Ба
️️️️
М. Вальбуэна
88'
82'
Замена
К. Коцопулос
️️️️
А. Карталис
Замена
А. Андруцос
️️️️
М. Карбовник
69'
Замена
П. Кунде
️️️️
А. Бухалакис
68'
68'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
В. Клонаридис
Замена
А. Оникуру
️️️️
Р. Лопеш
46'
33'
Желтая карточка
П. Саломон
31'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
3-1-1-2-2
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
33
Карбовник
6
М'Вила
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
9
Лопеш
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
2-2-5
12
Пирич
14
Пападопулос
2
Василантонопулос
10
Саломон
8
9
Кулурис
5
Хацисаяс
7
Карталис
10
Муньис
14
Клонаридис
9
Лопеш
7
Оникуру
7
Оникуру
9
Лопеш
28
Вальбуэна
27
Ба
27
Ба
28
Вальбуэна
33
Карбовник
14
Андруцос
14
Андруцос
33
Карбовник
41
Бухалакис
25
Кунде
25
Кунде
41
Бухалакис
14
Клонаридис
29
Бединелли
29
Бединелли
14
Клонаридис
7
Карталис
23
Коцопулос
23
Коцопулос
7
Карталис
10
Муньис
28
28
10
Муньис
Остались в запасе
Олимпиакос
Атромитос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
70
Кенни Лала
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
70
Кенни Лала
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Олимпиакос - Атромитос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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