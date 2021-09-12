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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Сан-Хосе
Даллас - Сан-Хосе: обзор матча 12 сентября 2021
Даллас
12.09.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 31 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Хосе
50'
Р. Пепи
6'
A. Oswaldo (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Сан-Хосе
88'
Замена
Д. Скахан
️️️️
Жудсон
Замена
Н. Тафари
️️️️
Д. Че
83'
Замена
Б. Акоста
️️️️
Б. Сервания
79'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
П. Помыкал
74'
74'
Замена
П. Мари
️️️️
L. Abecasis
74'
Замена
A. RÃos
️️️️
C. Wondolowski
Замена
С. Шен
️️️️
Ж. Обриан
66'
62'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Fierro
61'
Замена
C. Cowell
️️️️
К. Эспиноса
59'
Желтая карточка
Жудсон
ГОЛ! 1:1!
Р. Пепи
Пас отдал
Д. Че
50'
47'
Желтая карточка
Натан
Желтая карточка
Б. Сервания
41'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A. Oswaldo
Желтая карточка
M. Hedges
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
5
Натан
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Даллас
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
2-2-5
1
15
Мартинес
2
19
Помыкал
23
Сервания
77
Обриан
99
Твумаси
2
Че
19
Киньон
27
Феррейра
1-3-5
0
93
Жудсон
14
7
Эспиноса
4
Бисон
19
Лопес
21
8
5
Натан
23
Сервания
6
Акоста
6
Акоста
23
Сервания
77
Обриан
17
Шен
17
Шен
77
Обриан
2
Че
91
Тафари
91
Тафари
2
Че
19
Помыкал
8
8
19
Помыкал
7
Эспиноса
7
7
7
Эспиноса
29
3
Мари
3
Мари
29
8
25
25
8
93
Жудсон
16
Скахан
16
Скахан
93
Жудсон
21
28
28
21
Остались в запасе
Даллас
Сан-Хосе
6
Эдвин Серрильо
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
0
J. Akanyirige
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
6
Эдвин Серрильо
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
0
J. Akanyirige
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Даллас - Сан-Хосе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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