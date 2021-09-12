Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Волеренга
Сандефьорд - Волеренга: обзор матча 12 сентября 2021
Сандефьорд
12.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
3 : 0
Завершен
Волеренга
43'
В. Куртович
61'
Ф. Йенсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Волеренга
Замена
Z. Eduardo
️️️️
Х. Сингх
86'
Замена
C. Anene
️️️️
А. Тветер
86'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
К. Хансен
81'
79'
Замена
A. Morfelt
️️️️
В. Кьяртанссон
Замена
Б. Вембангомо
️️️️
Я. Смайлерс
64'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ф. Йенсен
61'
55'
Желтая карточка
Л. Жута
46'
Замена
Н. Томсен
️️️️
К. Борхгревинк
ГОЛ! 1:0!
В. Куртович
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
3
Ян Смайлерс
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
14
Амор Лаюни
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
35
Леонард Жута
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
Волеренга
27
Albin Morfelt
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
1-5
3
Валес
19
Куртович
7
9
Тветер
99
Хансен
24
Сингх
1-2-5
37
Насберг
16
Бьордал
10
Кристенсен
4
9
Кьяртанссон
11
Сахрауи
9
Йенсен
35
Жута
9
Тветер
93
93
9
Тветер
3
Смайлерс
5
Вембангомо
5
Вембангомо
3
Смайлерс
24
Сингх
8
8
24
Сингх
99
Хансен
7
Ньенету
7
Ньенету
99
Хансен
9
Кьяртанссон
27
27
9
Кьяртанссон
2
Борхгревинк
6
Томсен
6
Томсен
2
Борхгревинк
Остались в запасе
Сандефьорд
Волеренга
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Сандефьорд - Волеренга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
Новости команд
Все
Сандефьорд
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+