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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Виллем II
НЕК - Виллем II: обзор матча 12 сентября 2021
НЕК
12.09.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 4 тур
0 : 0
Завершен
Виллем II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Виллем II
Замена
T. Beekman
️️️️
Д. Пропер
79'
Замена
О. Ромени
️️️️
А. Акман
79'
Желтая карточка
Э. Тавсан
71'
68'
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
М. Келерт
68'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Ч. Наннели
64'
Желтая карточка
П. Ллонч
Замена
М. Маттссон
️️️️
М. Дуэлунн
61'
Замена
Э. Тавсан
️️️️
Д. Бруйин
60'
54'
Замена
М. Свенссон
️️️️
Д. Кен
46'
Замена
Н. Мичелис
️️️️
К. Вридт
17'
Замена
C. van den Berg
️️️️
Г. Саглам
15'
Красная карточка
Й. Брондел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Freek Heerkens
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Виллем II
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
4-3-2-1
31
Брандерхорст
28
ван Рой
4
Маркес
26
34
Эль-Каруани
20
Шоне
6
Пропер
5
Бруйин
10
Дуэлунн
14
Окита
19
Акман
2-4-4
26
Брондел
3
5
8
Ллонч
7
Наннели
17
Саддики
27
Келерт
20
17
Кен
61
Саглам
11
Вридт
6
Пропер
23
23
6
Пропер
5
Бруйин
7
Тавсан
7
Тавсан
5
Бруйин
10
Дуэлунн
8
Маттссон
8
Маттссон
10
Дуэлунн
19
Акман
10
Ромени
10
Ромени
19
Акман
27
Келерт
31
Бергстрем
31
Бергстрем
27
Келерт
11
Вридт
2
Мичелис
2
Мичелис
11
Вридт
61
Саглам
24
24
61
Саглам
17
Кен
28
Свенссон
28
Свенссон
17
Кен
7
Наннели
90
Кампецис
90
Кампецис
7
Наннели
Остались в запасе
НЕК
Виллем II
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
80
Годфрид Ремерато
ЦП
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Остались в запасе
80
Годфрид Ремерато
ЦП
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча НЕК - Виллем II
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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