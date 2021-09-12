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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Хиберниан
Хартс - Хиберниан: обзор матча 12 сентября 2021
Хартс
12.09.2021, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Хиберниан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Хиберниан
87'
Замена
Д. Райт
️️️️
К. Кадден
Замена
Б. Маккей
️️️️
Б. Вудберн
71'
Замена
T. Moore
️️️️
М. Смит
66'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Г. Маккей-Стивен
62'
56'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
Желтая карточка
А. Кокрейн
47'
46'
Замена
А. Гогич
️️️️
J. Scott
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
11
Джош Джиннелли
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Хиберниан
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
2-4-1-2
1
Гордон
3
Кингсли
4
Суттар
20
Кокрейн
6
Банингиме
5
Харинг
11
Маккей-Стивен
7
Вудберн
27
Бойс
4
Хэлкетт
3-3-4
1
Мейси
4
Хэнлон
16
МакГинн
5
Портеус
28
Кадден
16
Магеннис
11
Ньюэлл
10
Бойл
3
Доиг
14
15
Нисбет
2
Смит
4
4
2
Смит
7
Вудберн
10
Маккей
10
Маккей
7
Вудберн
11
Маккей-Стивен
11
Джиннелли
11
Джиннелли
11
Маккей-Стивен
14
13
Гогич
13
Гогич
14
28
Кадден
7
Райт
7
Райт
28
Кадден
Остались в запасе
Хартс
Хиберниан
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Остались в запасе
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Хартс - Хиберниан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Тайнкасл
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