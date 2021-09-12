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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сассуоло
Рома - Сассуоло: обзор матча 12 сентября 2021
Рома
12.09.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
37'
Б. Кристанте
90+1'
С. Эль-Шаарави
57'
Ф. Джуричич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сассуоло
ГОЛ! 2:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Э. Шомуродов
90'
+1
89'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Ж. Бога
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
Р. Карсдорп
89'
84'
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Фраттези
84'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Джуричич
77'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Берарди
Замена
К. Перес
️️️️
Ж. Верету
74'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Н. Дзаньоло
74'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Мхитарян
70'
Желтая карточка
Б. Кристанте
67'
57'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Д. Берарди
46'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Распадори
Желтая карточка
Р. Ибаньес
43'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кристанте
Пас отдал
Л. Пеллегрини
37'
36'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
16
Давиде Фраттези
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
6
Винья
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
4-1-3-2
47
Консильи
22
Тольян
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Рожерио
20
Лопес
10
Берарди
31
Джуричич
13
Бога
18
Распадори
16
Фраттези
2
Карсдорп
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
2
Карсдорп
22
Мхитарян
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
22
Мхитарян
17
Верету
23
Перес
23
Перес
17
Верету
10
Дзаньоло
14
Шомуродов
14
Шомуродов
10
Дзаньоло
13
Бога
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Бога
16
Фраттези
23
Айхан
23
Айхан
16
Фраттези
31
Джуричич
25
Траоре
25
Траоре
31
Джуричич
10
Берарди
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Берарди
18
Распадори
9
Скамакка
9
Скамакка
18
Распадори
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Рома - Сассуоло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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