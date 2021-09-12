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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Сигма
Млада Болеслав - Сигма: обзор матча 12 сентября 2021
Млада Болеслав
12.09.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Сигма
25'
М. Шкода
86'
D. Masek
89'
О. Карафиат
10'
М. Гала
23'
А. Русек
72'
D. Vanecek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Сигма
ГОЛ! 3:3!
О. Карафиат
89'
ГОЛ! 2:3!
D. Masek
Пас отдал
Т. Ладра
86'
80'
Желтая карточка
М. Мачик
72'
ГОЛ! 1:3!
D. Vanecek
Пас отдал
J. Matoušek
Замена
D. Masek
️️️️
М. Хлаваты
72'
Замена
L. Masek
️️️️
J. Skalák
71'
70'
Замена
J. Matoušek
️️️️
О. Змозла
70'
Замена
V. Benes
️️️️
М. Гала
65'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
P. Zifcak
65'
Замена
D. Vanecek
️️️️
А. Русек
Желтая карточка
Д. Дудера
64'
Замена
Д. Фила
️️️️
Эвертон
60'
59'
Желтая карточка
В. Емелка
56'
Замена
J. Sedlak
️️️️
К. Данек
Замена
Т. Ладра
️️️️
С. Данчак
46'
Желтая карточка
М. Шкода
45'
+1
33'
Желтая карточка
P. Gonzalez
25'
Желтая карточка
Ю. Хватал
ГОЛ! 1:2!
М. Шкода
Пас отдал
Эвертон
25'
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Русек
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Гала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Млада Болеслав
0
O. Zahustel
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
2-3-5
34
44
Карафиат
17
Сухи
23
Дудера
39
Юрасек
9
8
Матейовски
7
Шкода
32
Эвертон
19
Хлаваты
11
Данчак
3-4-3
7
Брейте
17
Гала
21
Емелка
21
Змозла
30
Хватал
9
Данек
93
22
Пулоло
44
Мачик
11
9
Русек
32
Эвертон
11
Фила
11
Фила
32
Эвертон
9
9
9
9
11
Данчак
18
Ладра
18
Ладра
11
Данчак
19
Хлаваты
6
6
19
Хлаваты
17
Гала
32
32
17
Гала
21
Змозла
30
30
21
Змозла
9
Данек
16
16
9
Данек
9
Русек
17
17
9
Русек
11
23
23
11
Остались в запасе
Млада Болеслав
Сигма
0
O. Zahustel
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
13
Ян Стейскал
ВР
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
0
O. Zahustel
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Млада Болеслав - Сигма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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