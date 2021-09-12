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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Тромсе
Русенборг - Тромсе: обзор матча 12 сентября 2021
Русенборг
12.09.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
3 : 2
Завершен
Тромсе
21'
Н. Хольм
25'
Э. Сейде
90+4'
С. Веччиа
36'
Т. Тотланд
51'
З. Ондрашек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Тромсе
ГОЛ! 3:2!
С. Веччиа
90'
+4
85'
Замена
И. Амундсен
️️️️
К. Психе
Желтая карточка
Х. Орн Ейхолфссон
84'
80'
Желтая карточка
Й. Гундерсен
74'
Желтая карточка
Р. Йенссен
Замена
К. Хольс
️️️️
Э. Тагсет
67'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
А. Теттей
67'
Замена
С. Веччиа
️️️️
О. Скарсем
58'
51'
ГОЛ! 2:2!
З. Ондрашек
Пас отдал
Р. Эспейор
Желтая карточка
А. Теттей
40'
36'
ГОЛ! 2:1!
Т. Тотланд
Пас отдал
З. Ондрашек
28'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
D. Berntsen
ГОЛ! 2:0!
Э. Сейде
25'
ГОЛ! 1:0!
Н. Хольм
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
14
Томас Тотланд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Тромсе
12
Simon Thomas
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
4-3-1-2
1
Хансен
15
Орн Ейхолфссон
29
Рейтан
3
Ховланд
18
Андерссон
16
Конрадсен
6
Теттей
20
Тагсет
35
Сейде
29
Хольм
77
Скарсем
1-1-5
28
Психе
17
Китолано
17
28
Карлстрем
6
Гундерсен
5
23
Вестерлунд
6
Теттей
5
Скьельбред
5
Скьельбред
6
Теттей
77
Скарсем
23
Веччиа
23
Веччиа
77
Скарсем
20
Тагсет
19
Хольс
19
Хольс
20
Тагсет
28
Психе
38
Амундсен
38
Амундсен
28
Психе
17
13
Ондрашек
13
Ондрашек
17
Остались в запасе
Русенборг
Тромсе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Русенборг - Тромсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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