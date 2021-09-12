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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Торонто
Цинциннати - Торонто: обзор матча 12 сентября 2021
Цинциннати
12.09.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 31 тур
2 : 0
Завершен
Торонто
39'
Бреннер
58'
H. Medunjanin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Торонто
Замена
E. Castillo
️️️️
А. Барреаль
90'
+1
Желтая карточка
D. Valot F. + Royer
85'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
85'
Замена
Z. Bailey
️️️️
И. Атанга
84'
77'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
T. Endoh
Замена
D. Valot F. + Royer
️️️️
H. Medunjanin
77'
77'
Замена
N. DeLeon
️️️️
Ауро
Замена
Б. Васкес
️️️️
Бреннер
76'
59'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
P. Mullins
59'
Замена
Д. Осорио
️️️️
Д. Дуайер
59'
Замена
K. Lawrence
️️️️
J. Morrow
ГОЛ! 2:0!
H. Medunjanin
58'
Желтая карточка
G. Cameron
50'
Желтая карточка
H. Medunjanin
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Бреннер
39'
37'
Желтая карточка
J. Morrow
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Цинциннати
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
2-1-5
22
Тытонь
4
Хагглунд
22
Матаррита
5
7
20
Бреннер
32
Акоста
22
Барреаль
4
4-1-5
31
Вестберг
34
17
Мавинга
2
21
Ауро
8
Дельгадо
99
13
14
Дуайер
31
4
4
0
0
4
20
Атанга
16
16
20
Атанга
22
Барреаль
19
19
22
Барреаль
20
Бреннер
9
Васкес
9
Васкес
20
Бреннер
2
92
92
2
14
Дуайер
21
Осорио
21
Осорио
14
Дуайер
31
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
31
13
30
Сотельдо
30
Сотельдо
13
21
Ауро
18
18
21
Ауро
Остались в запасе
Цинциннати
Торонто
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
26
Alex Bono
ВР
22
Ричмонд Ларея
ЦП
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
22
Ричмонд Ларея
ЦП
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Цинциннати - Торонто
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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