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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Реал Сосьедад
Кадис - Реал Сосьедад: обзор матча 12 сентября 2021
Кадис
12.09.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
71'
М. Оярсабаль
84'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Реал Сосьедад
89'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
89'
Замена
Х. Лобете
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
М. Кальдерон
️️️️
И. Карселен
86'
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Оярсабаль
Вторая желтая
Кала
83'
79'
Замена
М. Субименди
️️️️
Д. Сильва
73'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
73'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
71'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Элустондо
Замена
М. Осмайич
️️️️
Й. Йонссон
59'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Алекс
59'
Замена
А. Хименес
️️️️
А. Негредо
59'
Желтая карточка
Кала
55'
Желтая карточка
Л. Эспино
42'
Желтая карточка
А. Негредо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
3-3-2-2
23
Ледесма
3
Фали
18
Мауро
16
Кала
18
Эспино
16
Йонссон
20
Карселен
8
Алекс
25
Санчес
19
Собрино
21
Негредо
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
6
Элустондо
24
Ле Норман
3
Муньос
6
Гевара
23
Мерино
10
Порту
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
8
Алекс
6
Аларкон
6
Аларкон
8
Алекс
20
Карселен
33
Кальдерон
33
Кальдерон
20
Карселен
16
Йонссон
18
Осмайич
18
Осмайич
16
Йонссон
21
Негредо
20
Хименес
20
Хименес
21
Негредо
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
21
Сильва
36
Субименди
36
Субименди
21
Сильва
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
10
Оярсабаль
24
Лобете
24
Лобете
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Кадис
Реал Сосьедад
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Кадис - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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