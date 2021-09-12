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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Сьон
Лозанна-Спорт - Сьон: обзор матча 12 сентября 2021
Лозанна-Спорт
12.09.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сьон
45'
Х. Маю
73'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Сьон
Желтая карточка
Ф. Чафик
82'
Замена
M. George
️️️️
З. Амдуни
76'
Замена
Г. Барес
️️️️
К. Пуэртас
76'
73'
ГОЛ! 1:1!
Г. Оаро
46'
Замена
Ж. Шмид
️️️️
Б. Ндойе
46'
Замена
Г. Оаро
️️️️
Ф. Стоилькович
ГОЛ! 1:0!
Х. Маю
Пас отдал
Ф. Чафик
45'
43'
Желтая карточка
С. Ди
Желтая карточка
Т. Сузуки
39'
Желтая карточка
Х. Маю
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
90
Мелвин Мастил
ВР
79
Жан Н'Гессан
ЦП
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
52
Весли
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
2-1-5
71
Соу
26
Чафик
14
Маю
21
Пуэртас
25
Сузуки
17
7
Кукурузович
51
Хушич
3-3-4
16
Фаюлу
15
Каваре
39
Сайнтини
6
Сиприано
33
Буа
34
Ндойе
23
Тосетти
20
Ди
7
Дзуффи
8
81
Стоилькович
21
Пуэртас
15
Барес
15
Барес
21
Пуэртас
11
Амдуни
9
9
11
Амдуни
34
Ндойе
2
Шмид
2
Шмид
34
Ндойе
81
Стоилькович
99
Оаро
99
Оаро
81
Стоилькович
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Сьон
90
Мелвин Мастил
ВР
79
Жан Н'Гессан
ЦП
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
18
Кевин Фикеншер
ВР
52
Весли
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
90
Мелвин Мастил
ВР
79
Жан Н'Гессан
ЦП
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
52
Весли
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Сьон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
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1 : 1
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
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Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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