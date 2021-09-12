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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Коламбус
Интер Майами - Коламбус: обзор матча 12 сентября 2021
Интер Майами
12.09.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 31 тур
1 : 0
Завершен
Коламбус
16'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Коламбус
Замена
J. Chapman
️️️️
Г. Игуаин
87'
82'
Желтая карточка
V. Wormgoor
Замена
В. Ульоа
️️️️
Р. Писарро
80'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Р. Робинсон
73'
70'
Замена
А. Мэцан
️️️️
Д. Этьенн
57'
Замена
Л. Диас
️️️️
П. Сантуш
46'
Замена
W. Francis
️️️️
М. Валенсуэла
46'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
M. Hairston
46'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Берри
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
16'
12'
Желтая карточка
Л. Зелараян
10'
Желтая карточка
Х. Аффул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
19
Робби Робинсон
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
2-2-5
22
Марсман
14
4
Фигаль
90
Морган
8
Матюиди
40
Грегоре
9
Игуаин
7
Писарро
20
Ши
4
Макун
3-5-2
89
Ром
25
Аффул
3
16
Валенсуэла
7
Сантуш
6
11
Этьенн
10
Зелараян
14
3
27
Берри
7
Писарро
13
Ульоа
13
Ульоа
7
Писарро
9
Игуаин
14
14
9
Игуаин
19
Робинсон
9
Карранца
9
Карранца
19
Робинсон
14
6
Фрейзер
6
Фрейзер
14
11
Этьенн
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Этьенн
16
Валенсуэла
14
14
16
Валенсуэла
7
Сантуш
11
Диас
11
Диас
7
Сантуш
27
Берри
9
Зардес
9
Зардес
27
Берри
Остались в запасе
Интер Майами
Коламбус
19
Индиана Вассилев
ЛВ
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
35
Sami Guediri
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
19
Индиана Вассилев
ЛВ
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
35
Sami Guediri
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Интер Майами - Коламбус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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