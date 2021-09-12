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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ПАС
ПАОК - ПАС: обзор матча 12 сентября 2021
ПАОК
12.09.2021, воскресенье, 19:00
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Завершен
ПАС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - ПАС
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
89'
Замена
А. Лолис
️️️️
J. Schneider
Желтая карточка
Ш. Шваб
81'
79'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
Х. Хосе Переа
Замена
Сидклей
️️️️
Виейринья
75'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Т. Мург
75'
Желтая карточка
Виейринья
64'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Д. Аугусто
61'
Замена
А. Митрица
️️️️
С. Кагава
61'
45'
+1
Желтая карточка
М. Персман
33'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
20
Виейринья
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
10
Синдзи Кагава
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
ПАС
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
3-4-3
12
Живкович
15
Варела
15
Креспо
3
Тэйлор
20
Виейринья
8
Аугусто
99
Мург
22
Шваб
28
Свидерски
21
Бисесвар
10
Кагава
1-1-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
28
Домингес
5
Эррамуспе
9
Переа
4
Каргас
33
43
Персман
20
Виейринья
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Виейринья
10
Кагава
28
Митрица
28
Митрица
10
Кагава
8
Аугусто
27
Куртич
27
Куртич
8
Аугусто
99
Мург
29
Акпом
29
Акпом
99
Мург
33
11
Лолис
11
Лолис
33
9
Переа
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
9
Переа
Остались в запасе
ПАОК
ПАС
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Остались в запасе
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАОК - ПАС
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
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