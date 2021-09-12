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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 12 сентября 2021
Кальяри
12.09.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 3
Завершен
Дженоа
16'
Ж. Педро (П)
56'
Л. Чеппителли
59'
М. Дестро
69'
М. Фарес
78'
М. Фарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
84'
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Дестро
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Карбони
82'
78'
ГОЛ! 2:3!
М. Фарес
Пас отдал
А. Камбьясо
69'
ГОЛ! 2:2!
М. Фарес
Пас отдал
Н. Ровелла
Замена
Р. Белланова
️️️️
Г. Цаппа
65'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Б. Кейта
65'
Желтая карточка
Ж. Педро
62'
62'
Замена
К. Экубан
️️️️
Г. Пандев
59'
Желтая карточка
Я. Каллон
59'
ГОЛ! 2:1!
М. Дестро
Пас отдал
А. Камбьясо
ГОЛ! 2:0!
Л. Чеппителли
Пас отдал
Р. Марин
56'
Замена
Н. Нандес
️️️️
А. Грасси
54'
Замена
М. Касерес
️️️️
С. Валюкевич
46'
46'
Замена
Я. Каллон
️️️️
С. Сабелли
46'
Замена
М. Фарес
️️️️
С. Стураро
46'
Замена
З. Ванхесден
️️️️
Д. Бираски
Желтая карточка
Л. Чеппителли
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Педро
16'
15'
Желтая карточка
С. Сабелли
11'
Желтая карточка
Д. Бираски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
20
Андреа Камбьясо
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
21
Николо Кавуоти
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
23
Эрнани
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
11
Яя Каллон
ПВ
3-2-3-2
28
Краньо
23
Чеппителли
44
Карбони
6
Валюкевич
29
Дальберт
4
Цаппа
18
Марин
14
Дейола
33
Грасси
17
Кейта
9
Жоао Педро
4-2-1-3
46
Сиригу
20
Сабелли
52
Максимович
4
Кришито
4
Бираски
7
Туре
6
Ровелла
27
Стураро
21
Дестро
21
Пандев
20
Камбьясо
4
Цаппа
16
Белланова
16
Белланова
4
Цаппа
6
Валюкевич
4
Касерес
4
Касерес
6
Валюкевич
33
Грасси
8
Нандес
8
Нандес
33
Грасси
44
Карбони
26
Перейро
26
Перейро
44
Карбони
17
Кейта
17
Фариас
17
Фариас
17
Кейта
20
Сабелли
11
Каллон
11
Каллон
20
Сабелли
4
Бираски
13
Ванхесден
13
Ванхесден
4
Бираски
27
Стураро
93
Фарес
93
Фарес
27
Стураро
21
Пандев
81
Экубан
81
Экубан
21
Пандев
21
Дестро
85
Бехрами
85
Бехрами
21
Дестро
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
21
Николо Кавуоти
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
21
Николо Кавуоти
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Кальяри - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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