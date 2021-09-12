Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Словацко
Славия - Словацко: обзор матча 12 сентября 2021
Славия
12.09.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Словацко
4'
Д. Самек
68'
С. Тецл
90'
Ф. Вехета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Словацко
90'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Вехета
Пас отдал
Я. Калабишка
89'
Замена
О. Шашинка
️️️️
П. Рейнберк
Замена
М. Крменчик
️️️️
Л. Такакш
89'
80'
Желтая карточка
Ф. Вехета
ГОЛ! 2:0!
С. Тецл
Пас отдал
Я. Боржил
68'
66'
Замена
М. Томич
️️️️
М. Петржела
Замена
О. Дорли
️️️️
Л. Масопуст
64'
61'
Замена
J. Navratil
️️️️
М. Кохут
61'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
В. Юрецка
Замена
Н. Станчу
️️️️
О. Лингр
56'
Замена
И. Траоре
️️️️
Д. Самек
56'
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Кухта
56'
46'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
Д. Маречек
17'
Желтая карточка
М. Петржела
ГОЛ! 1:0!
Д. Самек
Пас отдал
У. Экпай
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
10
Даниэль Самек
ЦФ
45
Убонг Экпай
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-3-3
30
Мандоус
26
Боржил
18
Бах
22
Такакш
3
Голеш
32
Лингр
23
Шевчик
8
Масопуст
45
Экпай
10
Самек
7
Кухта
2-5-2-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
11
Петржела
21
Кохут
20
Хавлик
28
Даничек
37
Маречек
18
Садилек
23
Рейнберк
15
Юрецка
8
Масопуст
19
Дорли
19
Дорли
8
Масопуст
32
Лингр
10
Станчу
10
Станчу
32
Лингр
10
Самек
12
Траоре
12
Траоре
10
Самек
22
Такакш
21
Крменчик
21
Крменчик
22
Такакш
7
Кухта
11
Тецл
11
Тецл
7
Кухта
37
Маречек
91
Калабишка
91
Калабишка
37
Маречек
21
Кохут
30
30
21
Кохут
11
Петржела
27
Томич
27
Томич
11
Петржела
23
Рейнберк
27
Шашинка
27
Шашинка
23
Рейнберк
15
Юрецка
27
Вехета
27
Вехета
15
Юрецка
Остались в запасе
Славия
Словацко
31
Пржемисл Коварж
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Славия - Словацко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Новости команд
Все
Славия
Словацко
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+