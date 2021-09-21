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    Расписание матчей 21-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 21 тур
    21 сентября, вторник
    02:00
    Куяба
    2:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 11 тур
    21 сентября, вторник
    13:00
    Чертаново
    1:3
    Енисей-М
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 6 тур
    21 сентября, вторник
    17:00
    Карагюмрюк
    0:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    17:00
    Ризеспор
    1:2
    Алтай
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    20:00
    Бешикташ
    3:3
    Адана Демирспор
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    20:00
    Йени Малатьяспор
    0:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 11 тур
    21 сентября, вторник
    19:00
    Пересвет
    5:0
    Коломна
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 5 тур
    21 сентября, вторник
    19:30
    Болонья
    2:2
    Дженоа
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Аталанта
    2:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Фиорентина
    1:3
    Интер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 6 тур
    21 сентября, вторник
    19:45
    Фортуна
    0:5
    Аякс
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    22:00
    РКС Ваалвейк
    1:2
    Виллем II
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 6 тур
    21 сентября, вторник
    20:30
    Хетафе
    1:2
    Атлетико
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    23:00
    Атлетик
    1:2
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    23:00
    Леванте
    0:2
    Сельта
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 7 тур
    21 сентября, вторник
    21:30
    Цюрих
    2:2
    Серветт
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2021/2022), 1/16 финала
    21 сентября, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    2:2
    (8:7)п
    Эвертон
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Престон
    4:1
    Челтенхэм
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Фулхэм
    0:0
    (5:6)п
    Лидс
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Брентфорд
    7:0
    Олдхэм
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Уотфорд
    1:3
    Сток Сити
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Уиган Атлетик
    0:2
    Сандерленд
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Норвич Сити
    0:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Бернли
    4:1
    Рочдейл
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Шеффилд Юнайтед
    2:2
    (2:4)п
    Саутгемптон
    Матч завершен
    21 сентября, вторник
    21:45
    Манчестер Сити
    6:1
    Уикомб Уондерерс
    Матч завершен
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