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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Адана Демирспор
Бешикташ - Адана Демирспор: обзор матча 21 сентября 2021
Бешикташ
21.09.2021, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Адана Демирспор
20'
Ф. Монтеро
43'
Соуза
53'
Р. Йилмаз
60'
М. Варгас
79'
М. Балотелли
90+7'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Адана Демирспор
90'
+7
ГОЛ! 3:3!
Б. Ассомбалонга
Замена
Г. Ялчин
️️️️
М. Батшуайи
90'
+5
87'
Замена
К. Канак
️️️️
Х. Рассул
87'
Замена
T. Ãamdal
️️️️
Й. Свенссон
79'
Желтая карточка
М. Балотелли
79'
ГОЛ! 3:2!
М. Балотелли
Пас отдал
Б. Ассомбалонга
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
77'
77'
Замена
Г. Инлер
️️️️
S. Kurt
67'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Б. Стамбули
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
О. Озякуп
65'
Замена
С. Учан
️️️️
М. Пьянич
65'
Замена
К. Караман
️️️️
К. Ларин
65'
60'
ГОЛ! 3:1!
М. Варгас
Желтая карточка
Велинтон
59'
ГОЛ! 3:0!
Р. Йилмаз
Пас отдал
Р. Геззаль
53'
46'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
F. Ezeh
ГОЛ! 2:0!
Соуза
Пас отдал
Р. Йилмаз
43'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
28'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Монтеро
Пас отдал
М. Пьянич
20'
6'
Желтая карточка
С. Дели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Соуза
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
3
Монтеро
33
Йилмаз
23
Велинтон
19
Розье
18
Геззаль
15
Озякуп
5
Соуза
15
Пьянич
44
Батшуайи
9
Ларин
3-1-3-1-2
35
Каплан
4
Акайдын
15
Дели
5
Рассул
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Бьярнасон
8
8
Варгас
15
27
Ассомбалонга
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
15
Озякуп
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
15
Озякуп
15
Пьянич
48
Учан
48
Учан
15
Пьянич
44
Батшуайи
50
Ялчин
50
Ялчин
44
Батшуайи
9
Ларин
19
Караман
19
Караман
9
Ларин
22
Свенссон
17
17
22
Свенссон
5
Рассул
26
Канак
26
Канак
5
Рассул
8
88
Инлер
88
Инлер
8
21
Стамбули
45
Балотелли
45
Балотелли
21
Стамбули
15
11
Акгюн
11
Акгюн
15
Остались в запасе
Бешикташ
Адана Демирспор
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Бешикташ - Адана Демирспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
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