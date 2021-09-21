Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Флуминенсе
Куяба - Флуминенсе: обзор матча 21 сентября 2021
Куяба
21.09.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 2
Завершен
Флуминенсе
23'
Д. Кафу (П)
76'
F. Marques
5'
Л. Энрике
20'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Флуминенсе
Желтая карточка
Y. Cabrera
90'
+10
Красная карточка
Марллон
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
L.
89'
Замена
Марлон
️️️️
Д. Барселос
78'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Р. Бобадилья
77'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Л. Энрике
ГОЛ! 2:2!
F. Marques
Пас отдал
Y. Cabrera
76'
Замена
Y. Cabrera
️️️️
R. Gava
72'
68'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Нонато
68'
Замена
L.
️️️️
К. Паулиста
Желтая карточка
R. Elias
64'
48'
Желтая карточка
Нонато
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Камило
46'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
L. Ramon
46'
Замена
U. Correia
️️️️
A.
46'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Кафу
23'
20'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Д. Барселос
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Энрике
Пас отдал
Нонато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
19
Lucas Ramon
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
27
Камило
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Куяба
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Osman
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
Флуминенсе
23
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
2-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
27
Камило
19
7
Кафу
9
18
2-5
33
Нино
6
Барселос
8
Мартинелли
88
11
Энрике
25
Бобадилья
38
Паулиста
18
10
10
18
19
2
Лукас
2
Лукас
19
18
8
8
18
27
Камило
6
Виларди
6
Виларди
27
Камило
6
Барселос
23
Марлон
23
Марлон
6
Барселос
25
Бобадилья
11
Ариас
11
Ариас
25
Бобадилья
16
Нонато
26
Касарес
26
Касарес
16
Нонато
38
Паулиста
11
11
38
Паулиста
11
Энрике
9
Кеннеди
9
Кеннеди
11
Энрике
Остались в запасе
Куяба
Флуминенсе
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Osman
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
44
Давид Брас
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Osman
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
Остались в запасе
44
Давид Брас
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Куяба - Флуминенсе
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
Новости команд
Все
Куяба
Флуминенсе
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+