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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Рочдейл
Бернли - Рочдейл: обзор матча 21 сентября 2021
Бернли
21.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Рочдейл
50'
Д. Родригес
60'
Д. Родригес
62'
Д. Родригес
77'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Рочдейл
Замена
М. Лоутон
️️️️
Э. Вествуд
78'
ГОЛ! 4:0!
Д. Родригес
77'
Замена
К. Вуд
️️️️
Д. Родригес
77'
74'
Замена
G. Broadbent
️️️️
С. Дули
64'
Желтая карточка
О. О'Коннелл
Желтая карточка
Д. Тарковски
63'
63'
Желтая карточка
К. О'Киффи
ГОЛ! 3:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Э. Вествуд
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Родригес
Пас отдал
М. Выдра
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
М. Корне
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Рочдейл
1
Jay Lynch
ЦФ
6
Оуэн О'Коннелл
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
27
Кори О'Киффи
ЦФ
22
Стивен Дули
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
4
Jimmy Keohane
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Рочдейл
43
Joel Coleman
ВР
16
Matt Done
ЦФ
4
Jimmy McNulty
ЦФ
30
Alex Newby
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
22
Коллинс
27
Бардсли
8
Вествуд
4
Корк
12
Леннон
70
Корне
16
Родригес
11
Выдра
5
3
4
5
Морли
22
Дули
27
О'Киффи
8
Вествуд
38
Лоутон
38
Лоутон
8
Вествуд
16
Родригес
9
Вуд
9
Вуд
16
Родригес
22
Дули
8
8
22
Дули
Остались в запасе
Бернли
Рочдейл
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
43
Joel Coleman
ВР
16
Matt Done
ЦФ
4
Jimmy McNulty
ЦФ
30
Alex Newby
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
16
Matt Done
ЦФ
4
Jimmy McNulty
ЦФ
30
Alex Newby
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Кейт Хилл
Статистика матча Бернли - Рочдейл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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