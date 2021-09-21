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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Челтенхэм
Престон - Челтенхэм: обзор матча 21 сентября 2021
Престон
21.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Челтенхэм
25'
Э. Хьюз
37'
Д. Рафферти
82'
Ш. Магуайр
56'
К. Вассел
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Престон - Челтенхэм
Желтая карточка
Д. Радд
85'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Магуайр
Пас отдал
Д. Рафферти
82'
Замена
А. Брауне
️️️️
Б. Поттс
80'
78'
Замена
C. Raglan
️️️️
К. Томас
78'
Замена
E. Bonds
️️️️
M. Blair
56'
ГОЛ! 2:1!
К. Вассел
54'
Замена
К. Вассел
️️️️
Э. Уильямс
ГОЛ! 2:0!
Д. Рафферти
Пас отдал
Г. Каннингэм
37'
32'
Желтая карточка
К. Томас
Замена
С. ван ден Берг
️️️️
Л. Линдсэй
31'
ГОЛ! 1:0!
Э. Хьюз
Пас отдал
Б. Уайтмэн
25'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
К. Уикхэм
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Челтенхэм
8
Тейлор Перри
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
11
Matty Blair
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
11
Энди Уильямс
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Престон
8
Алан Брауне
ЦП
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦФ
Челтенхэм
16
Elliot Bonds
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
5
Charlie Raglan
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
4-2-4
1
Радд
14
Стори
16
Хьюз
2
Рафферти
6
Линдсэй
8
Маккэнн
44
Поттс
8
Уайтмэн
17
Риис
29
Уикхэм
8
Каннингэм
1-5
8
Перри
13
10
Мэй
11
Уильямс
14
Чапман
8
Томас
44
Поттс
8
Брауне
8
Брауне
44
Поттс
29
Уикхэм
24
Магуайр
24
Магуайр
29
Уикхэм
6
Линдсэй
4
ван ден Берг
4
ван ден Берг
6
Линдсэй
11
16
16
11
8
Томас
5
5
8
Томас
11
Уильямс
9
Вассел
9
Вассел
11
Уильямс
Остались в запасе
Престон
Челтенхэм
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦФ
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Престон - Челтенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
Стадион:
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