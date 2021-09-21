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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Антальяспор
Карагюмрюк - Антальяспор: обзор матча 21 сентября 2021
Карагюмрюк
21.09.2021, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Антальяспор
Желтая карточка
Ю. Балковец
87'
Замена
Э. Мор
️️️️
А. Муса
87'
Желтая карточка
В. Арвеладзе
85'
76'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Амилтон
76'
Замена
Б. Балчи
️️️️
Н. Шахин
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
А. Бертолаччи
75'
66'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Э. Кривелли
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
А. Угур
64'
Замена
Я. Карамо
️️️️
К. Фрей
64'
48'
Желтая карточка
Э. Кривелли
46'
Замена
Фреди
️️️️
Д. Милошевич
Замена
Б. Бекароглу
️️️️
M. Benatia
46'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
44'
Желтая карточка
А. Угур
40'
28'
Желтая карточка
Х. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
5
Medhi Benatia
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
23
Амилтон
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Карагюмрюк
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Эмре Мор
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Антальяспор
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
16
Фреди
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
4-3-1-3
88
Эркин
5
87
Жуканович
29
Балковец
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
11
Фрей
7
Муса
77
Угур
2
Вивиано
8
Пешич
4-4-2
25
Боффин
77
Вурал
2
Флоранус
89
Сары
30
Кудряшов
8
Шахин
27
Милошевич
23
Амилтон
15
Поли
27
Кривелли
11
Райт
11
Фрей
14
Карамо
14
Карамо
11
Фрей
5
86
Бекароглу
86
Бекароглу
5
77
Угур
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
77
Угур
7
Муса
7
Мор
7
Мор
7
Муса
91
Бертолаччи
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
91
Бертолаччи
8
Шахин
7
Балчи
7
Балчи
8
Шахин
27
Милошевич
16
Фреди
16
Фреди
27
Милошевич
23
Амилтон
18
Мукаиру
18
Мукаиру
23
Амилтон
27
Кривелли
17
Байракдар
17
Байракдар
27
Кривелли
Остались в запасе
Карагюмрюк
Антальяспор
22
Левент Мерджан
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
22
Левент Мерджан
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Остались в запасе
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Карагюмрюк - Антальяспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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