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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Олдхэм
Брентфорд - Олдхэм: обзор матча 21 сентября 2021
Брентфорд
21.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
7 : 0
Завершен
Олдхэм
3'
М. Форсс (П)
16'
М. Форсс
38'
Й. Висса
43'
R. Diarra (АГ)
44'
М. Форсс
60'
М. Форсс
87'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Олдхэм
ГОЛ! 7:0!
Й. Висса
Пас отдал
С. Годдос
87'
79'
Желтая карточка
J. Clarke
Замена
М. Пирт-Харрис
️️️️
Ф. Ониика
71'
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
Т. Фосу
71'
Замена
М. Бидструп
️️️️
М. Расмуссен
71'
ГОЛ! 6:0!
М. Форсс
Пас отдал
М. Расмуссен
60'
46'
Замена
Г. Воган
️️️️
Z. Dearnley
46'
Замена
V. Da Silva
️️️️
К. Пьерджанни
ГОЛ! 5:0!
М. Форсс
Пас отдал
С. Годдос
44'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
R. Diarra
43'
ГОЛ! 3:0!
Й. Висса
Пас отдал
М. Йенсен
38'
ГОЛ! 2:0!
М. Форсс
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Форсс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Олдхэм
13
Джейсон Леутвилер
ВР
2
Jordan Clarke
ЦЗ
44
Джейми Боуден
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
14
Dylan Fage
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
22
Raphael Diarra
ЦФ
43
Callum Whelan
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
19
Zachary Dearnley
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Брайан Мбемо
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Олдхэм
13
Kacper Danielewicz
ВР
8
Гарри Воган
ЦФ
27
Vani Da Silva
ЦФ
4-2-3-1
25
Фернандес
2
Томпсон
25
Занка
5
Гуд
2
Расмуссен
16
Ониика
8
Йенсен
9
Висса
7
Годдос
24
Фосу
88
Форсс
1-1-5
13
Леутвилер
2
44
Боуден
23
19
50
43
22
24
Фосу
2
Стивенс
2
Стивенс
24
Фосу
2
Расмуссен
2
Бидструп
2
Бидструп
2
Расмуссен
16
Ониика
14
Пирт-Харрис
14
Пирт-Харрис
16
Ониика
19
8
Воган
8
Воган
19
5
Пьерджанни
27
27
5
Пьерджанни
Остались в запасе
Брентфорд
Олдхэм
1
Давид Райя
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
19
Брайан Мбемо
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
13
Kacper Danielewicz
ВР
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
19
Брайан Мбемо
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
13
Kacper Danielewicz
ВР
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Брентфорд - Олдхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Информация о матче
Стадион:
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