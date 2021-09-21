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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 21 сентября 2021
Шеффилд Юнайтед
21.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Саутгемптон
8'
Э. Стивенс
66'
О. МакБарни
23'
И. Диалло
53'
М. Салису
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
81'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Н. Телла
74'
Замена
Я. Беднарек
️️️️
Лянко
ГОЛ! 2:2!
О. МакБарни
Пас отдал
Б. Осборн
66'
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Салису
Пас отдал
Н. Телла
46'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Н. Редмонд
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. Бурк
46'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Л. Фримен
46'
33'
Желтая карточка
Лянко
Желтая карточка
О. МакБарни
32'
23'
ГОЛ! 1:1!
И. Диалло
Пас отдал
О. Ромеу
ГОЛ! 1:0!
Э. Стивенс
Пас отдал
Д. Богль
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
15
Люк Фримен
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
0
A. Guedioura
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
4-2-1-3
25
Фодеринхэм
3
Стивенс
14
Робинсон
6
Бешам
2
Богль
7
Ндиайе
10
Норвуд
15
Фримен
0
7
Бурк
9
МакБарни
4-1-1-3-1
17
Форстер
7
Валери
13
Лянко
22
Салису
15
Перро
27
Диалло
21
Ромеу
23
Телла
12
Дженепо
27
Редмонд
27
Броя
15
Фримен
23
Осборн
23
Осборн
15
Фримен
7
Бурк
10
Брюстер
10
Брюстер
7
Бурк
13
Лянко
5
Беднарек
5
Беднарек
13
Лянко
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
23
Телла
19
Адамс
19
Адамс
23
Телла
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
34
Майкл Веррипс
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Гарри Льюис
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Гарри Льюис
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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