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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Серветт
Цюрих - Серветт: обзор матча 21 сентября 2021
Цюрих
21.09.2021, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Серветт
47'
А. Герреро
69'
A. Ćorić
45'
Т. Валь (П)
87'
К. Имери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Серветт
Замена
Б. Джемаили
️️️️
А. Сесай
90'
87'
ГОЛ! 2:2!
К. Имери
75'
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Сотье
Замена
Б. Красники
️️️️
A. Ćorić
73'
Замена
М. Хорншух
️️️️
М. Ляйтнер
73'
70'
Замена
А. Антунес
️️️️
А. Шалк
ГОЛ! 2:1!
A. Ćorić
69'
68'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
Желтая карточка
А. Сесай
67'
64'
Желтая карточка
В. Сассо
Желтая карточка
А. Герреро
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Герреро
Пас отдал
А. Сесай
47'
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Гогиа
46'
Желтая карточка
Б. Омераджич
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Валь
14'
Замена
К. Имери
️️️️
Т. Конья
11'
Желтая карточка
Т. Валь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Усман Думбия
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Серветт
30
Кастриот Имери
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
3-1-2-4
25
Брехнер
31
Криезиу
4
Омераджич
5
Алити
78
Ляйтнер
3
Герреро
3
Гогиа
20
Думбия
9
Сесай
28
Бораниясевич
88
4-3-3
32
Фрик
32
Сотье
4
Руй
23
Сассо
3
Клиши
25
Валь
10
Кеспедес
8
Конья
8
Шалк
99
Кюи
23
Роделен
3
Гогиа
29
Гнонто
29
Гнонто
3
Гогиа
78
Ляйтнер
16
Хорншух
16
Хорншух
78
Ляйтнер
9
Сесай
21
Джемаили
21
Джемаили
9
Сесай
88
7
Красники
7
Красники
88
8
Конья
30
Имери
30
Имери
8
Конья
32
Сотье
25
Диалло
25
Диалло
32
Сотье
8
Шалк
8
Антунес
8
Антунес
8
Шалк
Остались в запасе
Цюрих
Серветт
9
Родриго Польеро
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
9
Родриго Польеро
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Остались в запасе
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Цюрих - Серветт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
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0 : 0
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01.11.2026
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0 : 0
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Серветт
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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