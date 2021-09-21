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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Райо Вальекано
Атлетик - Райо Вальекано: обзор матча 21 сентября 2021
Атлетик
21.09.2021, вторник, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
33'
П. Сисс (АГ)
5'
А. Гарсия
90+6'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Райо Вальекано
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Бебе
83'
Желтая карточка
Н. Мараш
79'
Замена
Бебе
️️️️
А. Гарсия
79'
Замена
К. Родригес
️️️️
И. Палазон
76'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
У. Лопес
Замена
Х. Морсильо
️️️️
Н. Уильямс
75'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
75'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Муньяин
69'
Замена
У. Венцедор
️️️️
О. Саррага
69'
Замена
И. Уильямс
️️️️
Р. Гарсия
63'
59'
Замена
О. Валентин
️️️️
П. Сисс
59'
Замена
Р. Нтека
️️️️
С. Гвардиола
Желтая карточка
И. Муньяин
56'
42'
Желтая карточка
С. Гвардиола
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Сисс
33'
Желтая карточка
У. Нуньес
16'
7'
Желтая карточка
А. Катена
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарсия
Пас отдал
С. Гвардиола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
15
Никола Мараш
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
14
Нуньес
26
Мартинес
15
Леке
6
Весга
6
Саррага
10
Муньяин
10
Уильямс
12
Вильялибре
14
Гарсия
3-3-2-2
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
6
Сисс
8
Лопес
7
Палазон
18
Гарсия
14
Гвардиола
15
Мараш
6
Саррага
12
Венцедор
12
Венцедор
6
Саррага
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
10
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Уильямс
10
Муньяин
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
7
Палазон
13
Родригес
13
Родригес
7
Палазон
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
14
Гвардиола
11
Нтека
11
Нтека
14
Гвардиола
18
Гарсия
12
Бебе
12
Бебе
18
Гарсия
8
Лопес
9
Фалькао
9
Фалькао
8
Лопес
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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