Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Сивасспор
Йени Малатьяспор - Сивасспор: обзор матча 21 сентября 2021
Йени Малатьяспор
21.09.2021, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Сивасспор
70'
Д. Гутас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Сивасспор
Желтая карточка
М. Эскихеллак
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Файр
89'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
П. Энрике
Замена
H. Osman
️️️️
М. Шуиар
83'
Желтая карточка
С. Чифтпинар
80'
Замена
К. Хафез
️️️️
С. Маллан
75'
70'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гутас
Пас отдал
Ф. Файр
69'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
О. Кайоде
Замена
В. Бваля
️️️️
Б. Тетти
69'
58'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
А. Огуз
58'
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Х. Феликс
57'
Желтая карточка
Х. Арслан
54'
Желтая карточка
А. Огуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Стиви Маллан
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
7
Педро Энрике
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
1-2-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
14
Маллан
22
Ндонг
8
Шуиар
13
14
Абид
7
19
Эскихеллак
30
Тетти
4-4-2
25
Йилдырым
6
Гутас
2
Огуз
88
Османпаша
3
Чифтци
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
7
Энрике
80
Кайоде
7
Феликс
14
Маллан
15
Хафез
15
Хафез
14
Маллан
8
Шуиар
19
19
8
Шуиар
30
Тетти
26
Бваля
26
Бваля
30
Тетти
7
Энрике
17
17
7
Энрике
80
Кайоде
9
Ятабаре
9
Ятабаре
80
Кайоде
2
Огуз
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
2
Огуз
7
Феликс
6
Ульвестад
6
Ульвестад
7
Феликс
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Сивасспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Йени Малатьяспор - Сивасспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Йени Малатьяспор
Сивасспор
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+