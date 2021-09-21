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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Уиком Уондерерс
Манчестер Сити - Уиком Уондерерс: обзор матча 21 сентября 2021
Манчестер Сити
21.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
6 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
29'
К. Де Брюйне
43'
Р. Марез
45+1'
Ф. Фоден
71'
Ф. Торрес
84'
Р. Марез
89'
К. Палмер
22'
Б. Ханлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Уиком Уондерерс
ГОЛ! 6:1!
К. Палмер
89'
ГОЛ! 5:1!
Р. Марез
Пас отдал
Р. Стерлинг
84'
75'
Замена
Д. Сковен
️️️️
Д. Гейп
Замена
К. Палмер
️️️️
Ф. Торрес
72'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Торрес
71'
68'
Замена
Д. Хорган
️️️️
С. Кайкай
65'
Замена
С. Воукс
️️️️
А. Акинфенва
ГОЛ! 3:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Марез
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Уилсон-Эсбранд
43'
Желтая карточка
Р. Лавиа
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Ф. Фоден
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ханлан
Пас отдал
Р. Тафазолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Уиком Уондерерс
4
Джош Сковен
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-3-2
1
Стеффен
3
Уилсон-Эсбранд
5
Барнс
4
Иган-Райли
21
Мбете-Табу
45
Лавиа
19
Стерлинг
26
Де Брюйне
26
Марез
47
Фоден
9
Торрес
4-1-2-3
13
Стокдейл
26
МакКарти
26
Стюарт
17
Тафазолли
3
Якобсон
15
Гейп
7
Уилер
21
Обита
20
Акинфенва
9
Ханлан
11
Кайкай
9
Торрес
10
Палмер
10
Палмер
9
Торрес
15
Гейп
4
Сковен
4
Сковен
15
Гейп
11
Кайкай
7
Хорган
7
Хорган
11
Кайкай
20
Акинфенва
19
Воукс
19
Воукс
20
Акинфенва
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уиком Уондерерс
33
Скотт Карсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
6
Кертис Томпсон
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
6
Кертис Томпсон
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Манчестер Сити - Уиком Уондерерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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