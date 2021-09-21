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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Виллем II
РКС Ваалвейк - Виллем II: обзор матча 21 сентября 2021
РКС Ваалвейк
21.09.2021, вторник, 22:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 2
Завершен
Виллем II
90+4'
М. Меленстен
52'
К. Вридт
60'
М. Келерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Виллем II
ГОЛ! 1:2!
М. Меленстен
Пас отдал
М. Крамер
90'
+4
Замена
A. El Bouchataoui
️️️️
А. Азхил
83'
81'
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
К. Вридт
Желтая карточка
А. Туба
79'
72'
Замена
М. Свенссон
️️️️
М. Келерт
72'
Замена
E. Kabangu
️️️️
Ч. Наннели
Замена
L. Daneels
️️️️
И. Бель Хассани
64'
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Келерт
52'
ГОЛ! 0:1!
К. Вридт
Замена
Ш. Адевойе
️️️️
А. Бюттнер
48'
Желтая карточка
А. Бюттнер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
5
Ахмед Туба
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Freek Heerkens
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
17
Деррик Кен
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
3-1-5
1
Вессен
3
Гаари
21
Меленстен
2
Бакари
46
Азхил
6
Анита
29
Крамер
11
Бель Хассани
21
Одгор
28
Бюттнер
2-5-3
1
Велленройтер
3
5
80
Ремерато
8
Ллонч
7
Наннели
27
Келерт
17
Саддики
11
Вридт
61
Саглам
17
Кен
11
Бель Хассани
14
14
11
Бель Хассани
28
Бюттнер
4
Адевойе
4
Адевойе
28
Бюттнер
46
Азхил
8
8
46
Азхил
11
Вридт
31
Бергстрем
31
Бергстрем
11
Вридт
27
Келерт
28
Свенссон
28
Свенссон
27
Келерт
7
Наннели
7
7
7
Наннели
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Виллем II
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча РКС Ваалвейк - Виллем II
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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