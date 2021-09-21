Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уотфорд - Сток Сити
Уотфорд - Сток Сити: обзор матча 21 сентября 2021
Уотфорд
21.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Сток Сити
61'
Э. Флетчер
25'
Н. Пауэлл
80'
С. Клукас
85'
Д. Тимон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уотфорд - Сток Сити
90'
+1
Желтая карточка
Д. Батт
85'
ГОЛ! 1:3!
Д. Тимон
Пас отдал
Д. Томпсон
80'
ГОЛ! 1:2!
С. Клукас
Пас отдал
Д. Браун
Замена
Э. Деннис
️️️️
Д. Гослинг
80'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
И. Луза
74'
74'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Н. Пауэлл
68'
Замена
С. Клукас
️️️️
А. Даути
67'
Замена
А. Сима
️️️️
С. Сарридж
ГОЛ! 1:1!
Э. Флетчер
61'
25'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
А. Даути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
33
Роб Эллиот
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
Сток Сити
5
Лео Эстигард
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
4-4-3
25
Масина
22
Сьерральта
27
Кабаселе
2
Нгакия
12
Сема
32
Гослинг
11
Туфан
26
Луза
11
Флетчер
9
Эрнандес
33
Эллиот
3-2-2-2
17
Дэвис
17
Честер
23
Батт
21
Духани
16
Уилмот
14
Тимон
25
Пауэлл
15
Томпсон
18
Браун
9
Сарридж
26
Луза
17
Сиссоко
17
Сиссоко
26
Луза
32
Гослинг
17
Деннис
17
Деннис
32
Гослинг
9
Сарридж
19
Сима
19
Сима
9
Сарридж
25
Пауэлл
14
Сойерс
14
Сойерс
25
Пауэлл
45
Даути
6
Клукас
6
Клукас
45
Даути
Остались в запасе
Уотфорд
Сток Сити
12
Бен Фостер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
5
Лео Эстигард
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
Остались в запасе
5
Лео Эстигард
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Уотфорд - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 0
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Сток Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+