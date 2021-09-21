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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиган Атлетик - Сандерленд
Уиган Атлетик - Сандерленд: обзор матча 21 сентября 2021
Уиган Атлетик
21.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Сандерленд
26'
Н. Бродхед
54'
Л. О'Найен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиган Атлетик - Сандерленд
Замена
C. Sze
️️️️
Г. Эдвардс
90'
Замена
Б. Адико
️️️️
Г. Мэсси
85'
81'
Желтая карточка
К. Эванс
71'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
Л. Даяку
Замена
К. Лэнг
️️️️
Д. Кузинс
67'
Желтая карточка
Г. Эдвардс
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
Л. О'Найен
45'
+1
Желтая карточка
Л. О'Найен
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бродхед
Пас отдал
А. Притчард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
35
Kieran Lloyd
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
16
Кертис Тилт
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Сандерленд
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
13
Люк О'Найен
ЦФ
26
Ли Бердж
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
15
Adam Long
ЦЗ
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
24
Harry McHugh
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
10
Каллум Лэнг
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
Сандерленд
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
31
Росс Стюарт
ЦФ
2-5-3
13
Амос
35
46
Пирс
11
Джонс
24
Кузинс
8
Смит
6
Керр
19
Мэсси
16
Тилт
7
Эдвардс
11
Хамфрис
4-2-5
3
Райт
32
Алвес
23
Хаггинс
30
Эванс
10
Притчард
19
Киркин
33
Бродхед
26
Бердж
13
О'Найен
43
Даяку
48
О'Брайен
19
Мэсси
17
Адико
17
Адико
19
Мэсси
24
Кузинс
10
Лэнг
10
Лэнг
24
Кузинс
7
Эдвардс
19
19
7
Эдвардс
43
Даяку
31
Стюарт
31
Стюарт
43
Даяку
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Сандерленд
1
Сэм Тикл
ВР
15
Adam Long
ЦЗ
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
24
Harry McHugh
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
15
Adam Long
ЦЗ
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
24
Harry McHugh
ЦП
Остались в запасе
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Уиган Атлетик - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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