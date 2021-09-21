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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Алтай
Ризеспор - Алтай: обзор матча 21 сентября 2021
Ризеспор
21.09.2021, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Алтай
90+1'
Я. Боласи
44'
E. Björkander
73'
Д. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Алтай
90'
+4
Замена
İ. Öztürk
️️️️
Л. Каппел
ГОЛ! 1:2!
Я. Боласи
Пас отдал
A. Umar
90'
+1
Замена
A. Umar
️️️️
Г. Генюл
82'
Замена
Д. Джокович
️️️️
С. Хольмен
81'
80'
Желтая карточка
М. Акча
74'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Z. Yildirim
73'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бамба
Пас отдал
Д. Карайел
68'
Вторая желтая
Х. Тиам
Замена
Т. Бойд
️️️️
Ф. Болдрин
59'
58'
Желтая карточка
Л. Каппел
Желтая карточка
С. Ай
58'
46'
Замена
S. Aka
️️️️
E. Çelenk
46'
Замена
M. Paixão
️️️️
Тасиано
44'
ГОЛ! 0:1!
E. Björkander
Пас отдал
Х. Тиам
34'
Желтая карточка
Х. Тиам
Замена
С. Ай
️️️️
Ф. Байано
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
11
Янник Боласи
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
19
Aminu Umar
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
2-4-4
23
Аккан
8
Хольмен
77
Генюл
27
Байано
36
10
Болдрин
6
Дабо
11
Боласи
53
Топджу
4
Потук
23
Хюммет
3-4-3
1
Лиш
90
Карайел
4
22
Надери
89
7
Каппел
23
Тиам
16
Тасиано
99
Бамба
13
Акча
8
27
Байано
5
Ай
5
Ай
27
Байано
77
Генюл
19
19
77
Генюл
8
Хольмен
88
Джокович
88
Джокович
8
Хольмен
10
Болдрин
19
Бойд
19
Бойд
10
Болдрин
7
Каппел
38
38
7
Каппел
8
6
6
8
89
28
28
89
16
Тасиано
19
19
16
Тасиано
Остались в запасе
Ризеспор
Алтай
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Ризеспор - Алтай
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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