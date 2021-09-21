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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 21 сентября 2021
Болонья
21.09.2021, вторник, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
49'
А. Хики
85'
М. Арнаутович (П)
55'
М. Дестро
89'
Д. Кришито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
89'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Кришито
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Арнаутович
85'
84'
Желтая карточка
З. Ванхесден
Замена
М. Дийкс
️️️️
А. Хики
80'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Сванберг
80'
80'
Замена
П. Гильоне
️️️️
А. Камбьясо
80'
Замена
З. Ванхесден
️️️️
М. Бани
Желтая карточка
Г. Медель
71'
68'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Эрнани
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
64'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Барроу
64'
60'
Желтая карточка
В. Бехрами
59'
Замена
М. Портанова
️️️️
М. Фарес
Желтая карточка
К. Бонифази
58'
56'
Желтая карточка
М. Дестро
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
Д. Кришито
ГОЛ! 1:0!
А. Хики
49'
46'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Н. Ровелла
43'
Желтая карточка
М. Фарес
Желтая карточка
Н. Домингес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Скорупски
2
Хики
33
Бонифази
29
Де Сильвестри
17
Медель
8
Домингес
32
Сванберг
21
Сориано
7
Арнаутович
99
Барроу
7
Орсолини
4-1-3-1-1
46
Сиригу
13
Бани
52
Максимович
4
Кришито
20
Камбьясо
6
Ровелла
47
Бадель
23
Эрнани
93
Фарес
11
Каллон
21
Дестро
2
Хики
35
Дийкс
35
Дийкс
2
Хики
32
Сванберг
11
Сансоне
11
Сансоне
32
Сванберг
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
99
Барроу
25
Вигнато
25
Вигнато
99
Барроу
20
Камбьясо
18
Гильоне
18
Гильоне
20
Камбьясо
13
Бани
13
Ванхесден
13
Ванхесден
13
Бани
6
Ровелла
85
Бехрами
85
Бехрами
6
Ровелла
93
Фарес
90
Портанова
90
Портанова
93
Фарес
23
Эрнани
21
Пандев
21
Пандев
23
Эрнани
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
20
Стефано Сабелли
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Болонья - Дженоа
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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