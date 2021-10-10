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    Расписание матчей 10-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 15 тур
    10 октября, воскресенье
    00:00
    Тверь
    Смоленск
    Не начался
    10 октября, воскресенье
    13:00
    Енисей-М
    0:2
    Динамо-2
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    14:00
    Чертаново
    0:1
    Казанка
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    14:00
    Знамя Труда
    2:1
    Волна
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    14:30
    Химик
    0:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    16:00
    Шинник
    1:0
    Муром
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    16:00
    Кайрат
    3:0
    Зенит-2
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    17:00
    Балтика-БФУ
    1:0
    Чита
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    20:00
    Динамо СПб
    2:2
    Звезда
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 25 тур
    10 октября, воскресенье
    01:00
    Форталеза
    0:3
    Фламенго
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    0:2
    Баия
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    03:00
    Палмейрас
    2:4
    Брагантино
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    03:00
    Жувентуде
    1:1
    Америка Минейро
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    17:00
    Интернасьонал
    5:2
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    1:0
    Гремио
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 17 тур
    10 октября, воскресенье
    01:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 25 тур
    10 октября, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    1:2
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 33 тур
    10 октября, воскресенье
    04:00
    Сиэтл
    4:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    10 октября, воскресенье
    04:00
    Никарагуа
    0:0
    Куба
    Матч отменен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 15 тур
    10 октября, воскресенье
    06:00
    Динамо Вл
    3:0
    Арсенал-2
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    06:00
    Сахалин
    0:2
    Рязань
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    09:00
    СКА-Хабаровск-2
    1:1
    Коломна
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    13:00
    Строгино
    1:1
    Родина
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    13:00
    Химки-2
    1:1
    Пересвет
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    14:00
    Калуга
    2:3
    Салют
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    15:00
    Знамя
    1:1
    Квант
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    15:00
    Факел-М
    0:2
    Динамо Бр
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    15:00
    Зенит
    3:1
    Авангард
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    16:00
    Сатурн
    2:0
    Металлург-Видное
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 14 тур
    10 октября, воскресенье
    12:00
    Тюмень
    1:3
    Волга
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    13:00
    Торпедо Миасс
    2:1
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    13:00
    Челябинск
    1:2
    Звезда
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    14:00
    Носта
    3:0
    Оренбург-2
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    14:00
    Амкар-Пермь
    0:2
    Урал-2
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    14:00
    Зенит-Ижевск
    0:1
    Спартак Т
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 13 тур
    10 октября, воскресенье
    14:00
    Биолог-Новокубанск
    3:0
    Ротор-2
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    14:30
    Легион
    0:0
    Динамо Мх
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    14:30
    Анжи
    0:0
    Дружба
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    15:00
    Спартак-Нальчик
    1:1
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    16:00
    Чайка
    4:0
    Алания-2
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    16:00
    Машук-КМВ
    0:2
    Форте
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    17:00
    Черноморец
    0:1
    СКА
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 5 тур
    10 октября, воскресенье
    16:00
    Луки-Энергия
    0:4
    Красава
    Матч завершен
    Лига наций (2020/2021), Матч за 3-е место
    10 октября, воскресенье
    16:00
    Италия
    2:1
    Бельгия
    Матч завершен
    Лига наций (2020/2021), Финал
    10 октября, воскресенье
    21:45
    Испания
    1:2
    Франция
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 23 тур
    10 октября, воскресенье
    23:00
    Миннесота Юнайтед
    1:3
    Колорадо
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 5 тур
    10 октября, воскресенье
    23:00
    Боливия
    1:0
    Перу
    Матч завершен
    10 октября, воскресенье
    23:30
    Венесуэла
    2:1
    Эквадор
    Матч завершен
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