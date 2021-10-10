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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Шапекоэнсе
Интернасьонал - Шапекоэнсе: обзор матча 10 октября 2021
Интернасьонал
10.10.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
5 : 2
Завершен
Шапекоэнсе
2'
Ю. Алберто
6'
Тайсон
36'
Ю. Алберто
40'
Ю. Алберто
58'
М. Кадорини
61'
M.
81'
M.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Шапекоэнсе
Желтая карточка
Мойзес
90'
84'
Замена
K. Nunes
️️️️
M. Ribeiro
81'
ГОЛ! 5:2!
M.
Пас отдал
R. Lima
Желтая карточка
М. Кадорини
71'
67'
Замена
Бузанелло
️️️️
G. Piola Minozzo
65'
Желтая карточка
Джордан
61'
ГОЛ! 5:1!
M.
Пас отдал
G.
Замена
G. Maia
️️️️
Патрик
60'
ГОЛ! 5:0!
М. Кадорини
Пас отдал
Хейтор
58'
46'
Замена
R. Lima
️️️️
D. Melz
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Р. Дурадо
46'
Замена
М. Кадорини
️️️️
Ю. Алберто
46'
Замена
Хейтор
️️️️
Р. Саравия
46'
ГОЛ! 4:0!
Ю. Алберто
40'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Тайсон
36'
Желтая карточка
Даниэл
16'
12'
Замена
A. Leite
️️️️
R. Júnior
ГОЛ! 2:0!
Тайсон
Пас отдал
Патрик
6'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Шапекоэнсе
4
Игнасио
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
7
Mike
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
Интернасьонал
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Шапекоэнсе
25
Бузанелло
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
2-5
27
Мойзес
4
Мендес
8
Патрик
42
Даниэл
9
Алберто
11
Тайсон
18
Маурисио
5
5
0
2
7
8
13
Дурадо
21
Бочилия
21
Бочилия
13
Дурадо
20
Саравия
5
Хейтор
5
Хейтор
20
Саравия
8
Патрик
11
11
8
Патрик
9
Алберто
99
Кадорини
99
Кадорини
9
Алберто
6
25
Бузанелло
25
Бузанелло
6
5
0
0
5
31
43
43
31
8
0
0
8
Остались в запасе
Интернасьонал
Шапекоэнсе
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
Остались в запасе
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Остались в запасе
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Интернасьонал - Шапекоэнсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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