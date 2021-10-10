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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Филадельфия Юнион
Цинциннати - Филадельфия Юнион: обзор матча 10 октября 2021
Цинциннати
10.10.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 25 тур
1 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
82'
H. Medunjanin
45+3'
K. Przybyłko
56'
П. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Филадельфия Юнион
84'
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
ГОЛ! 1:2!
H. Medunjanin
82'
80'
Желтая карточка
М. Фриз
Замена
C. Duvall
️️️️
Z. Bailey
73'
Желтая карточка
E. Castillo
68'
66'
Замена
М. Реал
️️️️
Д. МакГлинн
Замена
Б. Васкес
️️️️
А. Барреаль
65'
56'
ГОЛ! 0:2!
П. Ааронсон
Пас отдал
Н. Харриел
Замена
K. Mokotjo
️️️️
К. Станко
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
K. Przybyłko
Замена
G. Cameron
️️️️
Г. Валлесилья
31'
Замена
И. Атанга
️️️️
Y. Kubo
31'
15'
Замена
К. Салливан
️️️️
С. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
19
Edgar Castillo
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Филадельфия Юнион
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Davó
ЦФ
1-1-5
22
Тытонь
6
Блэкетт
27
Станко
22
Барреаль
4
Валлесилья
16
4
32
Акоста
3-1-5
5
Глеснес
3
Эллиот
17
Финдлей
11
Бедойя
26
Харриел
19
Сантос
10
Ааронсон
18
Флеч
7
МакГлинн
16
15
15
16
27
Станко
12
12
27
Станко
4
Валлесилья
5
5
4
Валлесилья
7
20
Атанга
20
Атанга
7
22
Барреаль
9
Васкес
9
Васкес
22
Барреаль
7
МакГлинн
2
Реал
2
Реал
7
МакГлинн
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
19
Сантос
33
Салливан
33
Салливан
19
Сантос
Остались в запасе
Цинциннати
Филадельфия Юнион
25
Kenneth Vermeer
ВР
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
17
Джо Бендик
ВР
17
A. Fontana
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
A. Fontana
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Цинциннати - Филадельфия Юнион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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