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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами: обзор матча 10 октября 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
10.10.2021, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 17 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
25'
П. Климала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
Замена
К. Харпер
️️️️
В. Кармона
86'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
85'
83'
Замена
F. Higuaín
️️️️
К. Лирдам
77'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Р. Робинсон
74'
Желтая карточка
S. Guediri
Замена
К. Кларк
️️️️
O. Fernandez
72'
Замена
️️️️
Ф. Амайя
68'
66'
Замена
S. Guediri
️️️️
Б. Ши
66'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Б. Матюиди
Желтая карточка
К. Данкан
64'
ГОЛ! 1:0!
П. Климала
Пас отдал
Э. Гутман
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
19
Робби Робинсон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
3-2-2-5
31
Мигел
15
Гутман
12
Эдвардс
3
13
Неалис
3
Данкан
25
Амайя
54
16
Кармона
47
Толкин
9
Климала
90
Фабио
16
Йервуд
3-2-3-3
22
Марсман
17
Шоукросс
4
Фигаль
4
Макун
18
Лирдам
14
90
Морган
8
Матюиди
13
Ульоа
7
Писарро
9
Игуаин
19
Робинсон
8
Кларк
8
Кларк
9
Климала
16
16
9
Климала
16
Кармона
17
Харпер
17
Харпер
16
Кармона
22
22
8
Матюиди
19
Вассилев
19
Вассилев
8
Матюиди
Ши
35
35
Ши
19
Робинсон
9
Карранца
9
Карранца
19
Робинсон
18
Лирдам
2
2
18
Лирдам
20
Ши
20
Ши
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
77
Джон МакКартни
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Jay Chapman
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Jay Chapman
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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