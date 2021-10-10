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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Никарагуа - Куба
Никарагуа - Куба: онлайн-трансляция 10 октября 2021
Никарагуа
10.10.2021, воскресенье, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Отменен
Куба
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Никарагуа - Куба
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР
0 : 0
29.05.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 1
27.03.2026
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гаити
2 : 0
19.11.2025
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
12.10.2025
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Общий этап
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
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ЮАР – Никарагуа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
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