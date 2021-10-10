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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Колорадо
Миннесота Юнайтед - Колорадо: обзор матча 10 октября 2021
Миннесота Юнайтед
10.10.2021, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 23 тур
1 : 3
Завершен
Колорадо
8'
А. Эну
73'
К. Бассетт (П)
84'
М. Барриос
90+3'
Л. Эстевес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Колорадо
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Л. Эстевес
85'
Замена
D. Moor
️️️️
J. Lewis
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Барриос
Замена
N. Hansen
️️️️
Ф. Фрагапане
82'
Замена
F. Adi
️️️️
E. Finlay
78'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бассетт
Замена
J. Agudelo
️️️️
А. Эну
67'
64'
Замена
М. Барриос
️️️️
Б. Галван
64'
Замена
К. Бассетт
️️️️
C. Warner
63'
Замена
Н. Мескида
️️️️
Д. Рубио
63'
Замена
Л. Абубакар
️️️️
Ю. Намли
57'
Красная карточка
Д. Уилсон
Желтая карточка
А. Эну
54'
35'
Желтая карточка
C. Warner
ГОЛ! 1:0!
А. Эну
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
19
Jack Price
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
2-3-5
21
18
Дибасси
77
Гаспер
31
Дотсон
6
Алонсо
13
27
23
Эну
7
Фрагапане
44
10
Рейносо
2-2-5
2
27
Уилсон
7
Намли
19
6
Трасти
14
16
Эстевес
32
16
Галван
7
Фрагапане
12
12
7
Фрагапане
13
0
0
13
23
Эну
0
0
23
Эну
7
Намли
5
Абубакар
5
Абубакар
7
Намли
14
3
3
14
11
Рубио
20
Мескида
20
Мескида
11
Рубио
32
17
Бассетт
17
Бассетт
32
16
Галван
7
Барриос
7
Барриос
16
Галван
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Колорадо
30
Adrian Zendejas
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
1
Clint Irwin
ВР
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
30
Adrian Zendejas
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Колорадо
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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