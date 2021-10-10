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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Фламенго
Форталеза - Фламенго: обзор матча 10 октября 2021
Форталеза
10.10.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
0 : 3
Завершен
Фламенго
60'
Педро
64'
Микаэл
67'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Фламенго
Замена
Б. Мело
️️️️
L. Crispim
83'
83'
Замена
Лазаро
️️️️
А. Перейра
83'
Замена
Родиней
️️️️
Микаэл
74'
Замена
Б. Виана
️️️️
Р. Кайо
74'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Т. Майя
Красная карточка
Рональд
68'
67'
ГОЛ! 0:3!
Микаэл
Пас отдал
Матеузиньо
67'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Витиньо
64'
ГОЛ! 0:2!
Микаэл
60'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
А. Перейра
Замена
Робсон
️️️️
В. Паулиста
60'
Замена
Фелипе
️️️️
Л. Лима
60'
Замена
Давид
️️️️
E.
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Кайо
37'
Желтая карточка
Витиньо
Замена
J.
️️️️
М. Хусса
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
7
Edinho
ЦП
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
30
Родриго Кайо
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
16
Филипе Луис
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
9
Педро
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Сезар
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
6
Рене
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
3-2-5
27
2
Тинга
4
Тити
6
Лима
13
Эдерсон
7
5
Хусса
9
Паулиста
91
22
Пикачу
8
Рональд
1-1-2-5
30
Кайо
29
Майя
8
Перейра
11
Витиньо
2
Матеузиньо
15
Арао
9
Педро
30
Микаэл
4
Перейра
91
26
Мело
26
Мело
91
6
Лима
15
Фелипе
15
Фелипе
6
Лима
7
7
Давид
7
Давид
7
5
Хусса
26
26
5
Хусса
9
Паулиста
30
Робсон
30
Робсон
9
Паулиста
11
Витиньо
29
Кенеди
29
Кенеди
11
Витиньо
30
Кайо
2
Виана
2
Виана
30
Кайо
30
Микаэл
23
Родиней
23
Родиней
30
Микаэл
29
Майя
35
Гомес
35
Гомес
29
Майя
8
Перейра
17
Лазаро
17
Лазаро
8
Перейра
Остались в запасе
Форталеза
Фламенго
1
Marcelo Boeck
ВР
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
23
Сезар
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
6
Рене
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
23
Сезар
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
6
Рене
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Форталеза - Фламенго
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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