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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Баия
Атлетико Паранаэнсе - Баия: обзор матча 10 октября 2021
Атлетико Паранаэнсе
10.10.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Баия
50'
Жилберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Баия
90'
+5
Желтая карточка
L. Otávio
Замена
Келлвен
️️️️
Марсиньо
83'
79'
Желтая карточка
D. Fernandes
78'
Замена
R.
️️️️
L. Mugni
78'
Замена
Раниэле
️️️️
P. de Lucca
Желтая карточка
Никао
77'
Замена
Кристиан
️️️️
Биссоли
68'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Ричард
68'
67'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Даниэл
Замена
П. Энрике
️️️️
З. Ивалдо
60'
Замена
П. Роша
️️️️
Д. Теранс
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
Жилберто
Пас отдал
Ж. Капишаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
5
Педро Энрике
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
11
Никао
ЦФ
30
Николас
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
13
Педро Энрике
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
Баия
14
Раниэле
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
5
23
Сантос
14
Эрик
44
Хелено
27
Зе Ивалдо
2
Марсиньо
25
Ричард
1-5
29
Капишаба
5
2
Параиба
9
Жилберто
1
26
27
Зе Ивалдо
13
Энрике
13
Энрике
27
Зе Ивалдо
80
Теранс
32
Роша
32
Роша
80
Теранс
25
Ричард
79
Кайзер
79
Кайзер
25
Ричард
7
Биссоли
18
Кристиан
18
Кристиан
7
Биссоли
2
Марсиньо
12
Келлвен
12
Келлвен
2
Марсиньо
5
14
Раниэле
14
Раниэле
5
94
Даниэл
35
Фернандо
35
Фернандо
94
Даниэл
26
10
10
26
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Баия
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
10
Jaderson
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
8
Luizao
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
10
Jaderson
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
Остались в запасе
8
Luizao
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Баия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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