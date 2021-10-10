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Расписание матчей
Лига наций
Италия - Бельгия
Италия - Бельгия: обзор матча 10 октября 2021
Италия
10.10.2021, воскресенье, 16:00
Лига наций, Матч за 3-е место
2 : 1
Завершен
Бельгия
46'
Н. Барелла
65'
Д. Берарди (П)
86'
Ш. Де Кетеларе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Бельгия
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
90'
+2
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Берарди
90'
+1
87'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Я. Карраско
86'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Эмерсон
82'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Л. Пеллегрини
70'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Н. Барелла
70'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Берарди
65'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Распадори
65'
63'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
59'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
А. Салемакерс
59'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Ю. Тилеманс
56'
Желтая карточка
А. Витсель
ГОЛ! 1:0!
Н. Барелла
46'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
30'
14'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Доменико Берарди
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
13
Эмерсон
6
Бастони
15
Ачерби
22
Ди Лоренцо
5
Локателли
18
Барелла
14
Кьеза
10
Пеллегрини
11
Берарди
10
Распадори
4-3-2-1
1
Куртуа
21
Кастань
18
Денайе
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
6
Витсель
8
Тилеманс
20
Ванакен
22
Салемакерс
11
Карраско
23
Батшуайи
18
Барелла
16
Кристанте
16
Кристанте
18
Барелла
10
Пеллегрини
8
Жоржиньо
8
Жоржиньо
10
Пеллегрини
11
Берарди
10
Инсинье
10
Инсинье
11
Берарди
14
Кьеза
20
Бернардески
20
Бернардески
14
Кьеза
10
Распадори
9
Кен
9
Кен
10
Распадори
22
Салемакерс
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
22
Салемакерс
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
8
Тилеманс
11
Карраско
10
Троссард
10
Троссард
11
Карраско
Остались в запасе
Италия
Бельгия
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Италия - Бельгия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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