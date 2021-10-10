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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 10 октября 2021
Сиэтл
10.10.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 33 тур
4 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
5'
S. O'Neill
14'
N. Benezet
55'
W. Bruin
45+1'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
78'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
К. Дажоме
72'
Желтая карточка
Р. Галд
71'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
P. Metcalfe
71'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Р. Тейберт
71'
Замена
М. Годиньо
️️️️
Л. Овусу
Замена
Д. Лейва
️️️️
N. Benezet
71'
ГОЛ! 3:1!
W. Bruin
Пас отдал
F. Montero
55'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Галд
Желтая карточка
N. Benezet
43'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
42'
36'
Желтая карточка
Б. Гаспар
ГОЛ! 2:0!
N. Benezet
Пас отдал
W. Bruin
14'
ГОЛ! 1:0!
S. O'Neill
Пас отдал
К. Роу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
97
Juan Alvarez
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Evan Newton
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
3-2-5
24
Фрай
28
Гомес Андраде
40
94
22
Роу
6
Пауло
12
Атенсио
29
99
12
92
2-5
26
Юнгвирт
76
Гаспар
11
Дажоме
26
2
Нервински
31
Тейберт
24
Овусу
99
6
Лейва
6
Лейва
99
24
Овусу
28
Годиньо
28
Годиньо
24
Овусу
31
Тейберт
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
31
Тейберт
26
12
Бикел
12
Бикел
26
11
Дажоме
87
Риккеттс
87
Риккеттс
11
Дажоме
Остались в запасе
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
30
Stefan Cleveland
ВР
18
Spencer Richey
ЦФ
97
Juan Alvarez
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
12
Evan Newton
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
18
Spencer Richey
ЦФ
97
Juan Alvarez
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
12
Evan Newton
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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