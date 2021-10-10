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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Эквадор
Венесуэла - Эквадор: обзор матча 10 октября 2021
Венесуэла
10.10.2021, воскресенье, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 5 тур
2 : 1
Завершен
Эквадор
45+1'
Д. Мачис
64'
Э. Белло
37'
Э. Валенсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венесуэла - Эквадор
Желтая карточка
Х. Мартинес
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Аристегита
90'
+5
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Д. Мачис
90'
+4
Замена
К. Кассерес
️️️️
Э. Белло
88'
Замена
Д. Чансельор
️️️️
А. Пеньяранда
88'
Желтая карточка
Х. Морено
87'
85'
Желтая карточка
Ф. Торрес
83'
Замена
А. Франко
️️️️
Р. Арболеда
83'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Г. Плата
Замена
Х. Морено
️️️️
Т. Ринкон
79'
Замена
Ф. Аристегита
️️️️
Э. Рамирес
79'
65'
Замена
М. Эстрада
️️️️
А. Пресиадо
65'
Замена
Х. Рохас
️️️️
Э. Валенсия
ГОЛ! 2:1!
Э. Белло
64'
62'
Желтая карточка
А. Мена
Желтая карточка
Т. Ринкон
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Мачис
Пас отдал
Э. Белло
45'
+1
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
18
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
13
Хосе Мартинес
ОП
0
Оскар Гонсалес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Венесуэла
22
Луис Ромеро
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
17
Брайан Уртадо
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
0
Fernando Gaibor
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
9
Хоао Рохас
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Фариньес
20
Эрнандес
2
Феррарези
28
Мартинес
13
Мартинес
0
Гонсалес
8
Ринкон
18
Пеньяранда
11
Мачис
15
Белло
19
Рамирес
3-3-2-1-1
12
Рамирес
4
Арболеда
2
Торрес
3
Хинкапе
17
Пресиадо
23
Кайседо
7
Эступиньян
8
Груэсо
15
Мена
19
Плата
13
Валенсия
18
Пеньяранда
14
Чансельор
14
Чансельор
18
Пеньяранда
15
Белло
8
Кассерес
8
Кассерес
15
Белло
8
Ринкон
5
Морено
5
Морено
8
Ринкон
19
Рамирес
9
Аристегита
9
Аристегита
19
Рамирес
11
Мачис
9
Уртадо
9
Уртадо
11
Мачис
4
Арболеда
21
Франко
21
Франко
4
Арболеда
13
Валенсия
9
Рохас
9
Рохас
13
Валенсия
17
Пресиадо
11
Эстрада
11
Эстрада
17
Пресиадо
19
Плата
11
Ангуло
11
Ангуло
19
Плата
Остались в запасе
Венесуэла
Эквадор
22
Луис Ромеро
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
17
Брайан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
20
Себастьян Мендес
ОП
22
Александер Домингес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
0
Fernando Gaibor
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
22
Луис Ромеро
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
17
Брайан Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
20
Себастьян Мендес
ОП
22
Александер Домингес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
0
Fernando Gaibor
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Венесуэла - Эквадор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
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2 : 1
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