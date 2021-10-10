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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Гремио
Сантос - Гремио: обзор матча 10 октября 2021
Сантос
10.10.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
90+3'
В. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Гремио
Желтая карточка
К. Санчес
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Джонатан
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
В. Леонардо
90'
+3
Замена
J.
️️️️
Г. Камачо
80'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Л. Баптистао
80'
72'
Желтая карточка
Рафинья
71'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Д. Коста
67'
Желтая карточка
Л. Силва
65'
Замена
Феррейра
️️️️
T. Rodrigues
64'
Замена
Д. Чурин
️️️️
D. Souza
Замена
Ф. Джонатан
️️️️
В. Заносело
61'
Замена
D. Tardelli
️️️️
М. Гильерме
56'
Замена
Мадсон
️️️️
В. Балиэйро
56'
48'
Желтая карточка
В. Каннеман
45'
+2
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Л. Баптистао
45'
+1
32'
Желтая карточка
Т. Сантос
9'
Желтая карточка
T. Rodrigues
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гремио
12
Бренно
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
25
Алиссон
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
4
Руан
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сантос
12
Габриэл Пирани
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
Гремио
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
36
Гильерме Гедес
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
5
29
Камачо
3
Леонардо
17
Балиэйро
22
Брага
95
Гильерме
2-2-1-5
12
Бренно
13
Рафинья
97
25
Алиссон
21
Сантос
11
Коста
4
Каннеман
16
Силва
7
4
Руан
2
Вандерсон
12
Баптистао
12
Пирани
12
Пирани
12
Баптистао
95
Гильерме
9
9
95
Гильерме
29
Камачо
9
9
29
Камачо
25
Заносело
6
Джонатан
6
Джонатан
25
Заносело
17
Балиэйро
22
Мадсон
22
Мадсон
17
Балиэйро
97
11
Феррейра
11
Феррейра
97
11
Коста
21
21
11
Коста
7
9
Чурин
9
Чурин
7
Остались в запасе
Сантос
Гремио
3
Данило Боса
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
36
Гильерме Гедес
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
3
Данило Боса
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
Остались в запасе
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
36
Гильерме Гедес
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Сантос - Гремио
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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