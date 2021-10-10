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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Америка Минейро
Жувентуде - Америка Минейро: обзор матча 10 октября 2021
Жувентуде
10.10.2021, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Жувентуде - Америка Минейро
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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Жувентуде
Америка Минейро
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Агенты Абнера высказались об интересе «Спартака» к игроку
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