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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Перу
Боливия - Перу: обзор матча 10 октября 2021
Боливия
10.10.2021, воскресенье, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Перу
83'
Р. Вака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Перу
85'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
К. Гонсалес
85'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Куэва
ГОЛ! 1:0!
Р. Вака
83'
Замена
В. Абрего
️️️️
К. Альгараньяс
81'
Красная карточка
Х. Вака
76'
75'
Желтая карточка
У. Картахена
Желтая карточка
Л. Хустиниано
74'
67'
Замена
С. Орменьо
️️️️
Д. Лападула
67'
Замена
У. Картахена
️️️️
П. Акино
Замена
Х. Вака
️️️️
Р. Фернандес
61'
Замена
М. Энумба
️️️️
Л. Акин
46'
Замена
Л. Хустиниано
️️️️
М. Вильярроэль
46'
41'
Желтая карточка
К. Гонсалес
Желтая карточка
А. Хусино
24'
Желтая карточка
М. Вильярроэль
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
18
Родриго Рамальо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
16
Габриэль Коста
ЛВ
23
Педро Акино
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Боливия
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
19
Марк Энумба
ЦЗ
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
0
Alexis Ribera
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
20
Джон Гарсия
ЦП
9
Виктор Абрего
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
19
Хенри Вака
АП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
4-3-3
1
Лампе
17
Фернандес
5
Хусино
4
Акин
21
Сагредо
8
Вильярроэль
20
Сауседо
7
Арсэ
9
Морено
18
Рамальо
11
Альгараньяс
4-3-1-2
1
Галлезе
15
Рамос
22
Калленс
19
Йотун
4
Лопес
23
Акино
10
Куэва
10
Гонсалес
16
Коста
9
Лападула
17
Адвинкула
4
Акин
19
Энумба
19
Энумба
4
Акин
11
Альгараньяс
9
Абрего
9
Абрего
11
Альгараньяс
8
Вильярроэль
6
Хустиниано
6
Хустиниано
8
Вильярроэль
17
Фернандес
19
Вака
19
Вака
17
Фернандес
23
Акино
16
Картахена
16
Картахена
23
Акино
10
Куэва
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Куэва
10
Гонсалес
10
Фарфан
10
Фарфан
10
Гонсалес
9
Лападула
18
Орменьо
18
Орменьо
9
Лападула
Остались в запасе
Боливия
Перу
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
0
Alexis Ribera
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
20
Джон Гарсия
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
0
Alexis Ribera
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
20
Джон Гарсия
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Боливия - Перу
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
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